Στην Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας για συναυλία με Δημήτρη Μπάση και Βίκυ Καρατζόγλου

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 21.00 σε εκδήλωση συναυλία που διοργανώνει η ΚΟΒ Αταλάντης του ΚΚΕ, στην οποία θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης.

Υπενθυμίζεται πως ο γγ του ΚΚΕ έδωσε επίσης το παρών σε συναυλία αλληλεγγύης που διοργάνωσαν στις αρχές Ιουνίου σωματεία εργαζομένων, σύλλογοι και φορείς της Λοκρίδας με σύνθημα: «Κανένας μόνος. Όλοι για έναν και ένας για όλους» και πάλι στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης.

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Κουράγιο σε τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σήμερα, η διστακτικότητα είναι απούσα και η Ελλάδα παρούσα

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ισραήλ