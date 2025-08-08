Στην Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας για συναυλία με Δημήτρη Μπάση και Βίκυ Καρατζόγλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρευρεθεί την Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 21.00 σε εκδήλωση συναυλία που διοργανώνει η ΚΟΒ Αταλάντης του ΚΚΕ, στην οποία θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Βίκυ Καρατζόγλου.
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αταλάντης.
Υπενθυμίζεται πως ο γγ του ΚΚΕ έδωσε επίσης το παρών σε συναυλία αλληλεγγύης που διοργάνωσαν στις αρχές Ιουνίου σωματεία εργαζομένων, σύλλογοι και φορείς της Λοκρίδας με σύνθημα: «Κανένας μόνος. Όλοι για έναν και ένας για όλους» και πάλι στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης.
