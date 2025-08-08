Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Κουράγιο σε τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και προσθέτει:

«Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες» καταλήγει ο κ. Τασούλας.

