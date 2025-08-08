Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Κουράγιο σε τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και προσθέτει:
«Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες» καταλήγει ο κ. Τασούλας.
