search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:33
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 17:25

Ανεβάζει τους τόνους ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης: Ζητά κυρώσεις στην Τουρκία για τις προκλητικές ενέργειες σε Αν. Μεσόγειο και Αιγαίο

08.08.2025 17:25
Giannis Maniatis

Το ζήτημα που αναδείχθηκε από πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες την Τετάρτη 6 Αυγούστου, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας εμπόδισε τις έρευνες τού υπό σημαία Γιβραλτάρ πλοίου Fugro Gauss, το οποίο εκτελούσε εργασίες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών στο πλαίσιο του East to MedCorridor – EMC και το οποίο θα συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ευρώπη, έθεσε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Στην ερώτησή του ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι «οι εργασίες γίνονταν στο πλαίσιο της NAVTEX 237/25 του σταθμού Λάρνακας» και σημειώνει ότι «παράλληλα, οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας επανέλαβαν την πρόθεσή τους να εμποδίσουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector), το οποίο είναι ενταγμένο στη λίστα των έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή κυρώσεων «για τις ανωτέρω πράξεις πειρατείας στα διεθνή ύδατα με τις οποίες εμποδίζεται το έργο του πλοίου FugroGauss». Επίσης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει για να διασφαλίσει την υλοποίηση του Great Sea Interconnector του οποίου οι εργασίες έχουν παγώσει μετά τις παράνομες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας εντός ανακηρυγμένης ελληνικής ΑΟΖ έξω από την Κάσο πέρσι το καλοκαίρι;

Είναι συμβατή η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας με τα κριτήρια 4 και 5 της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου 2008/944 σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και τη συμμετοχή της σε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα;».

Διαβάστε επίσης:

Στην Αταλάντη ο Δημήτρης Κουτσούμπας για συναυλία με Δημήτρη Μπάση και Βίκυ Καρατζόγλ

Συλλυπητήριο μήνυμα Τασούλα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά: «Κουράγιο σε τούτες τις σπαρακτικές ώρες»

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σήμερα, η διστακτικότητα είναι απούσα και η Ελλάδα παρούσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ana de armas
LIFESTYLE

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

aade_louketo2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

keratea soros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

putin-trump-1212
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα εδραιώσει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

potamoula agrinio fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:32
ana de armas
LIFESTYLE

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

aade_louketo2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

keratea soros
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

1 / 3