Δικαιωμένο το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δικαιωμένοι για τα όσα συνέβησαν με τα μη κρατικά πανεπιστήμια νιώθουν στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς, όπως λένε, επιβεβαιώθηκαν όλοι τους οι φόβοι.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση είναι αμείλικτα και αποτυπώνουν τους προβληματισμούς που κυριαρχούν:

● Ήρθε τελικά κάποιο πανεπιστήμιο, μεγάλο ή μικρό (πλην Κύπρου), από το εξωτερικό ή ήταν όλα ήδη εδώ και συνεργαζόμενα με κολέγια εντός της χώρας;

● Είναι τελικά μη κερδοσκοπικά τα ΝΠΠΕ όπως τα παρουσίασαν;

● Αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν τα πανεπιστήμια που θα δημιουργηθούν είναι χαμηλότερης ποιότητας των ήδη υπαρχόντων δημόσιων πανεπιστημίων;

Ένα ντε…

