Συλλυπητήρια Ντόρας Μπακογιάννη για τον θάνατο της Λένας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με την οικογένεια Σαμαρά»

Οταν συμβαίνει μια μεγάλη ανθρωπινη τραγωδία, τότε τα πάθη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παραμερίζονται, δεν έχουν θέση.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη μετά το άκουσμα της είδησης για τον τραγικό θάνατο της Λένας Σαμαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους» ανέφερε η κα Μπακογιάννη.

Διαβάστε επίσης

Επίσκεψη Λοβέρδου στο Άγιο Όρος

Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Επεισοδιακή συνάντηση Άδωνι με υγειονομικούς στη Ρόδο