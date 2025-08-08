Συλλυπητήρια Ντόρας Μπακογιάννη για τον θάνατο της Λένας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με την οικογένεια Σαμαρά»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οταν συμβαίνει μια μεγάλη ανθρωπινη τραγωδία, τότε τα πάθη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παραμερίζονται, δεν έχουν θέση.
Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη μετά το άκουσμα της είδησης για τον τραγικό θάνατο της Λένας Σαμαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους» ανέφερε η κα Μπακογιάννη.
