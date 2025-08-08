search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.08.2025

Συλλυπητήρια Ντόρας Μπακογιάννη για τον θάνατο της Λένας: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με την οικογένεια Σαμαρά»

Οταν συμβαίνει μια μεγάλη ανθρωπινη τραγωδία, τότε τα πάθη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις παραμερίζονται, δεν έχουν θέση.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη μετά το άκουσμα της είδησης για τον τραγικό θάνατο της Λένας Σαμαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα θερμότερα συλλυπητήρια μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους» ανέφερε η κα Μπακογιάννη.

