Επίσημος ομιλητής στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας

Ομιλητής στο συνέδριο που συνδιοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Economist και το powergame.gr στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο, πριν από τη ΔΕΘ, θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



Μάλιστα, η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς το όνομα του Αλέξη Τσίπρα συζητείται ευρέως ως προς την δημιουργία νέου κόμματος που κάποιοι την τοποθετούν το φθινόπωρο, ενώ το συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ακριβώς πριν από το Σαββατοκύριακο της έναρξης της φετινής ΔΕΘ.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ παραδοσιακά ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, που εγκαινιάζει την έκθεση και συνήθως ανακοινώνει οικονομικά μέτρα.

