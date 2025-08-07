Χάρης Δούκας: «Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει»

Πρόστιμα μοίρασε Αυγουστιάτικα ο Δήμος Αθηναίων σε εταιρεία που πραγματοποιούσε έργα για το φυσικό αέριο στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδί.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πήγε επιτόπου στο σημείο και δήλωσε αποφασισμένος να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Αθηναίων ακόμη και κατά την περίοδο που γίνονται έργα.

«Η εικόνα με τα απέραντα εργοτάξια στους δρόμους προσβάλλει την πόλη και τους πολίτες», δήλωσε αρχικά ο κ. Δούκας για να προσθέσει: ««Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει. Τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας θα προχωρούν μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες».

Να σημειωθεί ότι στην εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες βεβαιώθηκαν πρόστιμα καθώς η Δημοτική Αστυνομία διαπίστωσε σειρά παρατυπιών, όπως ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας για οχήματα και πεζούς και ελλιπή φωτοσήμανση.

Εν τω μεταξύ, αν δείτε τέτοιες καταστάσεις στους δρόμους σας ο δήμος Αθηναίων αναμένει την καταγγελία σας και μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα tomes.cityofathens.gr για να επιληφθούν άμεσα οι υπηρεσίες του.

