search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 18:19
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.08.2025 18:01

Χάρης Δούκας: «Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει»

07.08.2025 18:01
xaris doukas 55- new

Πρόστιμα μοίρασε Αυγουστιάτικα ο Δήμος Αθηναίων σε εταιρεία που πραγματοποιούσε έργα για το φυσικό αέριο στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδί.

Μάλιστα, ο ίδιος ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας πήγε επιτόπου στο σημείο και δήλωσε αποφασισμένος να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Αθηναίων ακόμη και κατά την περίοδο που γίνονται έργα.

«Η εικόνα με τα απέραντα εργοτάξια στους δρόμους προσβάλλει την πόλη και τους πολίτες», δήλωσε αρχικά ο κ. Δούκας για να προσθέσει: ««Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει. Τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας θα προχωρούν μόνο εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες».

Να σημειωθεί ότι στην εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες βεβαιώθηκαν πρόστιμα καθώς η Δημοτική Αστυνομία  διαπίστωσε σειρά παρατυπιών, όπως ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας για οχήματα και πεζούς και ελλιπή φωτοσήμανση.

Εν τω μεταξύ, αν δείτε τέτοιες καταστάσεις στους δρόμους σας ο δήμος Αθηναίων αναμένει την καταγγελία σας και μέσω διαδικτύου στην πλατφόρμα tomes.cityofathens.gr για να επιληφθούν άμεσα οι υπηρεσίες του.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Ως και τα «Ellinika Hoaxes» «τελειώνουν» τις θεωρίες Άδωνι για τους γερανούς και το μπάζωμα

Στη Λέσβο ο Χρίστος Δήμας

Σκέψεις Μητσοτάκη για αλλαγή προσώπων σε κομβικές γραμματείες της ΝΔ 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HELLENIC_ENERGY2
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το β΄ τρίμηνο

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου πριν το υπουργικό συμβούλιο: Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, δεν θα την κυβερνήσουμε

seismos-3
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια, κοντά στο Αλιβέρι

xaris doukas 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: «Η ανομία στους δρόμους της Αθήνας τελειώνει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

moni new
TRAVEL

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

kathimerini new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 18:18
HELLENIC_ENERGY2
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το β΄ τρίμηνο

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου πριν το υπουργικό συμβούλιο: Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, δεν θα την κυβερνήσουμε

1 / 3