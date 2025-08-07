Σκέψεις Μητσοτάκη για αλλαγή προσώπων σε κομβικές γραμματείες της ΝΔ 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία µε την Πειραιώς και τον γραµµατέα του κόµµατος Κώστα Σκρέκα, θέλοντας να έχει και ο ίδιος εικόνα για τις βασικές αλλαγές που σχεδιάζονται στο «πλάνο» του κυβερνώντος κόµµατος.

Oπως αναφέρουν τα parapolitika.gr υπάρχει η σκέψη για αλλαγή προσώπων σε κοµβικές γραµµατείες του κόµµατος, µε στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία και σε απόλυτη συνεργασία µε το Μέγαρο Μαξίµου και τα υπουργεία.

