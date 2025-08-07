Στη Λέσβο ο Χρίστος Δήμας

Τη Λέσβο θα επισκεφθούν την Παρασκευή 8 Αυγούστου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης, όπου θα επιθεωρήσουν την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης σχολικών μονάδων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσω της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην Π.Ε. Λέσβου.

Συγκεκριμένα το πρωί θα επισκεφθούν το 3ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο Μυτιλήνης, το Γυμνάσιο και Λύκειο Καλλονής και στις 11:30 θα επισκεφθούν το σημείο κατασκευής του φράγματος Τσικνιά που ξεκινά η κατασκευή του, με σκοπό να υδροδοτήσει μεγάλο κομμάτι του νησιού.

