Τέμπη: Ως και τα «Ellinika Hoaxes» «τελειώνουν» τις θεωρίες Άδωνι για τους γερανούς και το μπάζωμα

Μέχρι και τα «Ellinika Hoaxes» «αδειάζουν» τις θεωρίες για το μπάζωμα στα Τέμπη και την «ανάγκη να πάνε οι γερανοί για σηκώσουν με ασφάλεια τα βαγόνια.»

Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως παραπληροφόρηση τις σχετικές δηλώσεις που «μοίραζε» στα social media o Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα.

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά τα «Ellinika Hoaxes», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αξιόποινες πράξεις της παράβασης καθήκοντος δεν αφορούν τις εργασίες που χρειάστηκαν να γίνουν για να πατήσουν οι γερανοί, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου 2023, αλλά τις ενέργειες, εντολές και παραλείψεις για τη δραστηριότητα γύρω από την αφαίρεση τόνων χωμάτων και επίστρωσης που ακολούθησε μετά το πρώτο εικοσιτετράωρο. Για να πατήσουν οι γερανοί πραγματοποιήθηκαν πράγματι εργασίες τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου, οι οποίες δεν αφορούσαν την κάλυψη του χώρου, αλλά την απομάκρυνση της βλάστησης και το πάτημα του εδάφους για στερεοποίησή του. Οι εργασίες αυτές κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες και νόμιμες από τη δικαιοσύνη. Ο χώρος, συμπεριλαμβανομένου του επίκεντρου της αρχικής ανάφλεξης, καλύφθηκε μετά τις 2 Μαρτίου 2023 με αδρανή υλικά, όταν και οι γερανοί είχαν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρισής τους.

Όχι ότι η παραπληροφόρηση εκ μέρους κυβερνητικών στελεχών προκαλεί κατάπληξη, αλλά όταν μιλάνε για παραπληροφόρηση και οι επίσημοι fact checkers το «μπάζωμα» της πραγματικότητας θέλει «γερανούς» για να επανέλθει…

