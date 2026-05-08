Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Βουλής – η οποία μπορεί να φθάσει ακόμα και στην πρόταση μομφής – φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μπει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρότασή του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως είναι γνωστό, το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης έχει καταθέσει πρόταση για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών και, με βάση το Σύνταγμα, η πρόταση χρειάζεται 120 ψήφους για να συσταθεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της ΝΔ αναφέρουν ότι η πλειοψηφία θα επικαλεστεί το άρθρο 144.6 του Κανονισμού της Βουλής το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής «για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών», ήτοι χρειάζονται 151 ψήφοι, οπότε η πρόταση δεν περνάει.

Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος δήλωσε ότι «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έβγαλε μια απόφαση και διαρρέουν ότι θα πουν “όχι” στην Εξεταστική. Να το μεταφράσω; Υπονοούν ότι η Εξεταστική για τις υποκλοπές θα πάει με 151. Γιατί, λοιπόν, θα πάει τώρα με 151 ενώ το 2022 για τα ίδια θέματα πήγε με 120; Τι άλλαξε; Και πραγματικά, από το βήμα του συνεδρίου σας, στέλνω ένα μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει. Ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151;».

Η φράση αυτή – «θα είναι εκτροπή να συναινέσει» – μεταφράζεται ακόμα και σε ενδεχόμενη πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με ερμηνείες τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από την πλευρά του Νικήτα Κακλαμάνη. Πηγές κοντά στον πρόεδρο της Βουλής σημείωσαν, πάντως, ότι αποτελεί «πάγια τακτική οτι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο».

