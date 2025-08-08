search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισοδιακή συνάντηση Άδωνι με υγειονομικούς στη Ρόδο

ADWNIS_RODOS
rodiaki

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ρόδου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του διοικητή του ΓΝ Ρόδου κ. Μιχάλη Σοκορέλου, γιατρών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο, λένε ψέματα», με τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο αμφιθέατρο να αντιδρούν και να φωνάζουν «Ντροπή!», λέγοντας ότι έχουν ηθική.

Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν είναι ηθικός ο κ. Σοκορέλος (σ.σ. ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου); Δεν ντρέπεστε;», είπε στους εργαζόμενους.

«Γιατί φωνάζετε; Μην τσιρίζετε. Για ηρεμήστε», ζητούσαν οι εργαζόμενοι.

Η ένταση και ο τόνος του υπουργού ενόχλησαν τους γιατρούς και τους εργαζόμενους που ήταν στο αμφιθέατρο οι οποίοι με τη σειρά τους φώναζαν, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο.

Ακολούθησαν επίσης λογομαχίες σε έντονο βαθμό μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών με τον αναπληρωτή διοικητή κο Μιχάλη Σοκορέλο.

Οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων για μια ακόμα φορά έθεσαν τα στοιχεία για τις δραματικές ελλείψεις στον Υπουργό. Παρόλα αυτά ο κ. Γεωργιάδης αλλά και ο ΔΗΠΕάρχης κος Χρήστος Ροϊλός δεν συμφώνησαν με τους αριθμούς των ελλείψεων που παρουσίασαν οι εργαζόμενοι και οι γιατροί.

Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ο υπουργος παραδέχθηκε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου αντιμετωπίζει όντως πρόβλημα με τον μειωμένο αριθμό νοσηλευτών που θα έπρεπε να υπηρετούν.

