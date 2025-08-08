Επίσκεψη Λοβέρδου στο Άγιο Όρος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επίσκεψη στο Άγιο Ορος από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τις Θρησκευτικές και Εκκλησιαστικές Υποθέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποδέχθηκε τον υφυπουργό στον ιερό ναό Πρωτάτου, στις Καρυές.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τις μονές Μεγίστης Λαύρας και Καρακάλλου ενώ την επόμενη ημέρα, ο υφυπουργός μετέβη στις μονές Σταυρονικήτα, Παντοκράτορος, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφώντος, καθώς και στην σκήτη του Προφήτη Ηλία.
Η προσκυνηματική επίσκεψη ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου, με τις μονές Βατοπαιδίου και Δοχειαρίου.
