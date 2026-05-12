ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 17:00
«Βιώσιμη ειρήνη» με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» – Για «εκδρομή 6 εβδομάδων» μιλά ο Τραμπ, έτοιμο να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση το Ιράν

Επιλέγοντας για μια ακόμη φορά την προσφιλή του μέθοδο να στέλνει ενίοτε και… αλλοπρόσαλλα μηνύματα στους αντιπάλους του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων για τον πόλεμο με το Ιράν, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One με προορισμό την Κίνα και την συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη, επιδιώκοντας όμως, όπως διαμηνύει, την ειρήνη και τη διπλωματία.

Μέσω των αναρτήσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εστιάζει πλέον στα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι  το κομμάτι των επιδρομών στην ενδοχώρα του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα,  χαρακτηρίζει «εκδρομή» 6 εβδομάδων την επιχείρηση στην ενδοχώρα και τη συγκρίνει με τη χρονική διάρκεια άλλων πολέμων στους οποίους ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι στα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό των διεθνών πλοίων που παραμένουν εκεί για μήνες, ωστόσο την πήρε πίσω δύο μέρες μετά.

Οι νέες αναρτήσεις του  δείχνουν αμερικανικά μαχητικά που χτυπούν ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος που διαλύει με λέιζερ ένα ιρανικό αεροσκάφος, και ερμηνεύονται ως απόπειρα να ξεκινήσει επιχειρήσεις αποκλειστικά στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και σε εγκαταστάσεις στα παράλιά της.

Σε άλλη ανάρτηση, συγκρίνει τη δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν σε σύγκριση με αυτή την προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος πως έχει καταστρέψει το Πολεμικό Ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. 

Κι όλα αυτά, ενώ σε δύο ημέρες θα βρεθεί στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, εκεί που το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπολοΐας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.

Το Ιράν διεύρυνε την περιοχή που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν  από την πλευρά του, διεύρυνε, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, τη ζώνη που ορίζει ως τα Στενά του Ορμούζ ανάγοντάς το σε μία «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή», όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Πλέον το Ιράν δεν θεωρεί ότι το Στενό είναι μια στενή λωρίδα θάλασσας γύρω από μερικά νησιά. Αντιθέτως, με βάση τον νέο ορισμό, έχει διευρυνθεί σημαντικά σε έκταση και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία, δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, αναπληρωτής πολιτικός διευθυντής του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Fars.

«Στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ οριζόταν ως μια περιορισμένη περιοχή γύρω από νησιά όπως το Ορμούζ και το Χενγκάμ, αλλά σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ακμπαρζαντέχ δήλωσε ότι πλέον το Στενό ορίζεται ως μια στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την πόλη Τζασκ στα ανατολικά ως το νησί Σίρι στα δυτικά, χαρακτηρίζοντάς τη «τεράστια επιχειρησιακή περιοχή».

Ιράν: «Παραμένουμε με το δάχτυλο στη σκανδάλη – Επιδιώκουμε διπλωματικές λύσεις»

Την ίδια στιγμή,  εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Τεχεράνη κρατά «τα δάχτυλά της στη σκανδάλη», αλλά η εστίαση παραμένει στη «βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα», σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Πολεμήσαμε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο για 40 ημέρες και εξακολουθούμε να κρατάμε τη σκανδάλη και να περιμένουμε μια διαπραγματευτική διευθέτηση», ανέφερε η Fatemeh Mohajerani, σύμφωνα με το Student News Network.

 «Η κύρια εστίασή μας είναι στη διαρκή ειρήνη και, όπως είπε ο μάρτυρας ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επιδιώκουμε διπλωματικές λύσεις με τις τρεις αξίες της τιμής, της σοφίας και της σκοπιμότητας», πρόσθεσε.

