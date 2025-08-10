search
Απειλούνται… βεντέτες για τα ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η παραίτηση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας, ύστερα από σειρά δημοσιευμάτων για ροή τεράστιων ποσών επιδοτήσεων στον… κύκλο της, κρατάει πολύ ψηλά τη διασύνδεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με το κυβερνών κόμμα και τους μηχανισμούς του. Σοβαρή και πάλι η ζημιά, ανεξάρτητα από το τι θα δείξουν οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών και της Δικαιοσύνης.

Ήδη άλλωστε υπάρχει η άρρηκτη διασύνδεση της ΝΔ με τους διάφορους Φραπέδες και άλλους, των οποίων τα ονόματα φιγουράρουν στην κορυφή του σκανδάλου.

Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, υπάρχει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια που ενδέχεται να μας οδηγήσει σε σειρά εκπλήξεων, αν όχι και δραματικών εξελίξεων.

Είχαμε εκφράσει προσφάτως αμφιβολίες για το αν η κυβέρνηση, παρά τους ισχυρισμούς της, θα καταφέρει να αντλήσει τα χαμένα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων από τους… δικαιούχους. Μεταξύ άλλων και επειδή πολλά από τα χρήματα έχουν πάει σε μεσάζοντες που δεν φαίνονται σε καμιά λίστα αποδεκτών.

Η δυσκολία αυτή ήδη διαφαίνεται, καθώς πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν να επιστρέψουν ποσά, τα οποία όμως δεν βρίσκονται στα χέρια τους.

Όπως μας λένε κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι μεσάζοντες την έχουν κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, αρνούνται να επιστρέψουν το μερτικό τους και οι τύποις δικαιούχοι κάθονται πλέον σε αναμμένα κάρβουνα.

Σύμφωνα λοιπόν με τους γνώστες τέτοιων περιπτώσεων, δεν αποκλείεται στο μέλλον, σε κάποιες από αυτές, να δούμε από αλληλοκαρφώματα μέχρι και πολύ πιο δυσάρεστες καταστάσεις…

1 / 3