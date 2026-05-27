«Ήμουν και είμαι ΣΥΡΙΖΑ» – Η αποστροφή του Πολάκη στη Γεροβασίλη

Την στράτευσή του στον ΣΥΡΙΖΑ παρά τη διαγραφή του από την Κ.Ο. του κόμματος επανέλαβε ο Παύλος Πολάκης.
Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παραλίγο να τον αναγγείλει ως βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά το διόρθωσε αποκαλώντας τον ανεξάρτητο βουλευτή.
Ο Πολάκης στράφηκε στη Γεροβασίλη και της είπε «είδατε ότι δυσκολεύτηκα» και πρόσθεσε «εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ».
