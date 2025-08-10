Η Νάντια Γρηγοράκου για το συρματόπλεγμα στη Νάξο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Σε μια χώρα όπου τα μνημεία μας εξακολουθούν να στέκουν ως φάροι πολιτισμού και ταυτότητας είναι απαράδεκτο να βλέπουμε την Πορτάρα της Νάξου – το σύμβολο και τοπόσημο του νησιού – να περιφράσσεται πρόχειρα με συρματόπλεγμα, αντί να υποστηρίζεται και να αναδεικνύεται μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όχι μόνο δεν αναδεικνύει την αισθητική και ιστορική αξία του μνημείου, αλλά το μετατρέπει σε “φυλακή”, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή από ντόπιους και επισκέπτες. Η τοποθέτηση συρματοπλέγματος χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό, χωρίς μόνιμη φύλαξη, χωρίς επαρκή σήμανση ή φωτισμό, με επίκεντρο την εικόνα της “ασφάλειας” αντί της ουσιαστικής σχέσης με το μνημείο, αναδεικνύει την αποτυχία του ΥΠΠΟ να ανταποκριθεί στον πολιτιστικό του ρόλο με επάρκεια».
Η παραπάνω ανακοίνωση της υπεύθυνης του ΚΤΕ Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γρηγοράκου δείχνει ότι και το… καλοκαίρι υπάρχουν ειδήσεις. Φυσικά το θέμα με το συρματόπλεγμα έγινε viral στο Διαδίκτυο.
