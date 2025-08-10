search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2398
7/8/2025
10.08.2025

Η Νάντια Γρηγοράκου για το συρματόπλεγμα στη Νάξο

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2398
7/8/2025
10.08.2025 16:14
maxostimes

«Σε μια χώρα όπου τα μνημεία μας εξακολουθούν να στέκουν ως φάροι πολιτισμού και ταυτότητας είναι απαράδεκτο να βλέπουμε την Πορτάρα της Νάξου – το σύμβολο και τοπόσημο του νησιού – να περιφράσσεται πρόχειρα με συρματόπλεγμα, αντί να υποστηρίζεται και να αναδεικνύεται μέσω ενός συγκροτημένου σχεδίου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όχι μόνο δεν αναδεικνύει την αισθητική και ιστορική αξία του μνημείου, αλλά το μετατρέπει σε “φυλακή”, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή από ντόπιους και επισκέπτες. Η τοποθέτηση συρματοπλέγματος χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό, χωρίς μόνιμη φύλαξη, χωρίς επαρκή σήμανση ή φωτισμό, με επίκεντρο την εικόνα της “ασφάλειας” αντί της ουσιαστικής σχέσης με το μνημείο, αναδεικνύει την αποτυχία του ΥΠΠΟ να ανταποκριθεί στον πολιτιστικό του ρόλο με επάρκεια».

Η παραπάνω ανακοίνωση της υπεύθυνης του ΚΤΕ Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γρηγοράκου δείχνει ότι και το… καλοκαίρι υπάρχουν ειδήσεις. Φυσικά το θέμα με το συρματόπλεγμα έγινε viral στο Διαδίκτυο.

