Όλη η Ελλάδα μια κραυγή για την Παλαιστίνη: Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς (Photos)

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί εκατοντάδες συγκεντρώσεις και δράσεις αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τον Άγιο Νικόλαο, την Κεφαλονιά, τη Λέρο, το Μέτσοβο, την Πάτμος, την Ύδρα, το Σπήλι και τα Ροδάκινα Ρεθύμνου μέχρι τις Μηλιές Πηλίου, την Έδεσσα, τη Φοινικούντα, το Πόρτο Ράφτη όλη η χώρα διαδηλώνει για να «σταματήσει η γενοκτονία» στη Γάζα, καταδικάζοντας τη συνεργασία της χώρας με το Ισραήλ.

«Όχι στο όνομα μας»

Τα κεντρικά συνθήματα της κινητοποίησης είναι: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Καμία συνεργασία με το Ισραήλ», «Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται» και «Όχι στον τόπο μας – Όχι στο όνομά μας».

Δείτε τις διαδηλώσεις σε εξέλιξη:

Μέτσοβο

Πρωτοφανής και πολύ δυναμική συγκέντρωση και διαδήλωση στο Μέτσοβο. Πάνω από 180 άτομα. Θεωρείται ιστορικό γεγονός καθώς είχε να γίνει συγκέντρωση στην περιοχή από το 1943.

Αμοργός

Μία ηλικιωμένη από την Αμοργό «κατέθεσε την ευλάβεια της για Δίκαιο και ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ»

Ψηλορείτης

Σπήλι Ρεθύμνου

Μετέωρα

Ναύπακτος

Βίτσα Ιωαννίνων

Άγιος Νικόλαος

Μηλιές

Λέρος

Διαμαρτυρία στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς

Πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το Αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, συμμετέχοντας στην πανελλαδική Ημέρα Δράσης του March to Gaza Greece, του BDS Greece και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας, ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και στους υποστηρικτές της.

Συμβαίνει τώρα: Διαμαρτυρία στο Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς για τους αμάχους της Γάζας pic.twitter.com/Oo9Gv1jIQD — ekefalonia.gr (@ekefalonianet) August 10, 2025

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και φάρμακα για να αποσταλούν άμεσα στους πληγέντες.

Πολίτες συγκεντρώνονται στον χώρο έξω από το προαύλιο του Αεροδρομίου της Κεφαλονιάς συμμετέχοντας στην πανελλαδική Ημέρα Δράσης που πραγματοποιείται ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. pic.twitter.com/qKmprdGgzG — ekefalonia.gr (@ekefalonianet) August 10, 2025

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς

Οι διαδηλώσεις παίρνουν μέρος σε τουριστικά κέντρα ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δει και να διαδώσει εύκολα και μαζικά το μύνημα ότι ο Ελληνικός λαός στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης. Άλλωστε δράσεις σε τουριστικά κέντρα πραγματοποιούνται συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες και με δράσεις παρεμπόδισης προάραξης Ιρσαηλινών κρουαζιερόπλοιων σε λιμάνια.

«Ενώνουμε φωνές, υψώνουμε σημαίες! Δεν τρομοκρατούμαστε! Σε νησιά, πόλεις, λιμάνια, παραλίες, από άκρη σε άκρη στεκόμαστε απέναντι στη γενοκτονία και στη συνενοχή. Με σημαίες, κεφίγιες, πανό και συνθήματα, γεμίζουμε τον δημόσιο χώρο με αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη. Η σιωπή είναι συνενοχή – εμείς μιλάμε, δυνατά και καθαρά: NOT IN OUR NAME – NOT IN OUR LAND. Όπου κι αν είσαι, γίνε μέρος του κύματος αλληλεγγύης», αναφέρει το κάλεσμα του BDS Greece.

Τα καλέσματα και οι ώρες

Τα καλέσματα μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00

ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Η κινητοποίηση της Πέμπτης στο Λιμάνι του Πειραιά

Στην κινητοποίηση της Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν, μεταξύ άλλων, η ΟΜΥΛΕ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών για να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF) είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα.

«Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!», δηλώνουν τα σωματεία των λιμενεργατών, τα οποία έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ισραηλινών στρατιωτών εν μέσω γενοκτονίας.

