Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τήνο – Και 2 ελικόπτερα στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
