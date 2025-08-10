Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου της

Αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ο 37χρονος και η 24χρονη, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, αναφέροντας ότι η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε κατά τη διάρκεια των πράξεων, ενώ κατήγγειλε ότι και οι δύο την χτύπησαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με εντάλματα: ο 37χρονος στον Προμαχώνα, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα, και η 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

