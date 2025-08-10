search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 16:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 15:50

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου της

10.08.2025 15:50
thessaloniki-kakopoiisi-anilikis-3

Αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας ο 37χρονος και η 24χρονη, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της. Η ανήλικη επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, αναφέροντας ότι η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε κατά τη διάρκεια των πράξεων, ενώ κατήγγειλε ότι και οι δύο την χτύπησαν.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με εντάλματα: ο 37χρονος στον Προμαχώνα, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα, και η 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης:

Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου έγραφαν αντιδιαβητικό φάρμακο σε ασθενείς, εκτελούσαν τις συνταγές και τα μεταπωλούσαν

Θεσσαλονίκη: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου στο Πανόραμα

Ηλεία: Η φωτιά έκαψε 2.380 στρέμματα δάσους – Κάηκαν συνολικά 7.950 στρέμματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elas_astynomia_3103_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε κοντέινερ – Συλλήψεις και στον Ασπρόπυργο (Video)

poseidonos
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου

smotrich
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ απαίτησε από τον Νετανιάχου πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα – Φόβοι για «νέο Βιετνάμ» από Ιταλία

thessaloniki-kakopoiisi-anilikis-3
ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αύριο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου της

giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου έγραφαν αντιδιαβητικό φάρμακο σε ασθενείς, εκτελούσαν τις συνταγές και τα μεταπωλούσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 16:10
elas_astynomia_3103_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σε κοντέινερ – Συλλήψεις και στον Ασπρόπυργο (Video)

poseidonos
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου

smotrich
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ απαίτησε από τον Νετανιάχου πιο σκληρό σχέδιο για τη Γάζα – Φόβοι για «νέο Βιετνάμ» από Ιταλία

1 / 3