Ηλεία: Η φωτιά έκαψε 2.380 στρέμματα δάσους – Κάηκαν συνολικά 7.950 στρέμματα

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.
Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.
Επισυνάπτονται εικόνα και πίνακας όπου αποτυπώνεται η πληγείσα έκταση και καταγράφονται αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν.
