Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Σε ύφεση το μέτωπο – Αναζωπύρωση τα ξημερώματα στο Χελιδόνι, τραυματίστηκε 35χρονος κτηνοτρόφος

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τον δυνατό αέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για ελέγξουν τη μεγάλη φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, στην Ηλεία.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση ήταν βελτιωμένη τα μεσάνυχτα, η αναζωπύρωση -που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χελιδόνι- φούντωσε ξανά τις φλόγες που κινήθηκαν απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και οδήγησε στην εκκένωση 10 οικισμών, όπως η Ηράκλεια, όπου οι φλόγες «έγλειψαν» τις αυλές σπιτιών.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε δύο σπίτια.

Τραυματίστηκε κτηνοτρόφος

Ένας 35χρονος κτηνοτρόφος τραυματίστηκε από τις φλόγες στην πλάτη και τα χέρια, όταν προσπάθησε να σώσει το κοπάδι του, και ένας κάτοικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 39 οχήματα, υποστηριζόμενοι από υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Ο Δήμος έχει διαθέσει ξενοδοχεία για όσους κατοίκους της Ηράκλειας χρειάζονται στέγη.

