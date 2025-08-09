Φωτιά στην ανατολική Αττική: 11 εγκαυματίες μετέφερε το ΕΚΑΒ

Συνολικά 11 εγκαυματίες μετέφερε το ΕΚΑΒ από τη φωτιά της ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Όπως δήλωσε στο OPEN, συνολικά 11 άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας ή Κέντρα Υγείας με ασθενοφόρα.

Και οι 11 είναι εκτός κινδύνου.

Το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

14 διακομιδές σε νοσοκομεία

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ επιχείρησαν και στην εκκένωση γηροκομείου, πραγματοποιώντας την ασφαλή μεταφορά 7 ηλικιωμένων σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου για προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» και 1 ατόμου με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Στην περιοχή αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν 14 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση δυνάμεων, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Τα στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και διασφαλίζοντας την έγκαιρη ανταπόκριση των διασωστών και των ιατρών του ΕΚΑΒ στο κατάλληλο σημείο, σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο πεδίο, ενώ παράλληλα θέτουν σε ετοιμότητα τους κατάλληλους, πλησιέστερους Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

