Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση οικισμών – Πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8/8, κοντά στην τοπική κοινότητα Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το ilialive η φωτιά ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 25οχήματα και 80 πυροσβέστες και τρεις ο΄μαδες πεζοπόρων. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν τους οικισμούς Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος , Πουρνάρι, Ηράκλεια προς τον Πύργο.
