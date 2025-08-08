search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 18:34

Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση οικισμών – Πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο

08.08.2025 18:34
fotia ileia 098- new

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8/8, κοντά στην τοπική κοινότητα Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο στο γήπεδο του Χελιδονίου σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο από ασθενοφόρο και πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το ilialive η φωτιά ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά καίει αγροτοδασικές εκτάσεις και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 25οχήματα και 80 πυροσβέστες και τρεις ο΄μαδες πεζοπόρων. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν τους οικισμούς Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος , Πουρνάρι, Ηράκλεια προς τον Πύργο.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

Πύρινος όλεθρος στην Κερατέα: Βρέθηκε ηλικιωμένος νεκρός στο Τογάνι – «Βροχή» τα 112, καίγονται σπίτια – Μέτωπο χιλιομέτρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Νετανιάχου για κατοχή της Γάζας και οι φωνές Τραμπ όταν του είπε ότι η πείνα είναι ψέματα της Χαμάς

kanoi fotia keratea 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα Αντικύθηρα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα

limnos_diaswsi
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Ανήλικα παρασύρθηκαν με σανίδα SUP – Χρειάστηκε η συνεργασία στρατού, λιμενικού και ιδιωτικών μέσων για τη διάσωσή τους

fotia ileia 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση οικισμών – Πληροφορία για εγκλωβισμένο άτομο

ana de armas
LIFESTYLE

Εντυπωσιακή η Άνα ντε Άρμας στο Τόκιο για την προώθηση του «Ballerina»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:57
Trump Netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Νετανιάχου για κατοχή της Γάζας και οι φωνές Τραμπ όταν του είπε ότι η πείνα είναι ψέματα της Χαμάς

kanoi fotia keratea 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα Αντικύθηρα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα

limnos_diaswsi
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Ανήλικα παρασύρθηκαν με σανίδα SUP – Χρειάστηκε η συνεργασία στρατού, λιμενικού και ιδιωτικών μέσων για τη διάσωσή τους

1 / 3