ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 18:24
08.08.2025 17:57

Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

08.08.2025 17:57
potamoula agrinio fotia – new
Photo: agrinionews

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η φωτιά  που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να εκκενώσουν τον οικισμό.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Ποταμούλας να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.

