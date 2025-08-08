Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να εκκενώσουν τον οικισμό.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα.
Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Ποταμούλας να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.
