Σε ύφεση η φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ποταμούλα στο Αγρίνιο. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να εκκενώσουν τον οικισμό.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και τρία αεροπλάνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Ποταμούλας να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.

