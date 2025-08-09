Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Καίγονται σπίτια, δεκάδες απεγκλωβισμοί – Σε ετοιμότητα για εκκένωση δια θαλάσσης Λιμενικό και ΕΚΑΒ

Τελευταία ενημέρωση: 12:50

Συνεχής ενημέρωση…

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8/25) σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έφτασε μέσα σε λίγο χρόνο, σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, περνώντας μέσα από τον οικισμό στην Παλαιά Φώκαια και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και πολλά καμένα σπίτια.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, τα μηνύματα του 112 ηχούσαν σχεδόν απανωτά για εκκένωση περιοχών ενώ παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της Πυροσβεστικής από γη και αέρα, οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους.

Προς Χάρακα και Παλαιά Φώκαια η φωτιά

Η φωτιά είναι προς Χάρακα και Παλαιά Φώκαια και κατευθύνεται προς τη θάλασσα.

Το πύρινο μέτωπο αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα, καθώς οι άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή έχουν αλλάξει κατεύθυνση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την φωτιά με το κυρίως πρόβλημα, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Εντυπωσιακές εικόνες από τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς όπως έπιασε ο φακός της Eurokinissi:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Τιτάνια η προσπάθεια των εθελοντών στο Θυμάρι

Η τιτάνια προσπάθεια εθελοντών στο Θυμάρι, πηδούν φράχτη προσπαθώντας να σώσουν σπίτι από τη φωτιά.

Το πύρινο μέτωπο είναι ανεξέλεγκτο και πυροσβέστες με τη συνδρομή εθελοντών προσπαθούν να σώσουν κατοικίες.

Ενδεικτική είναι η προσπάθεια που κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, με εθελοντές με φτυάρια στα χέρια να προσπαθούν να σώσουν σπίτι στο Θυμάρι. Στη συνέχεια πήδηξαν τον φράκτη προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες από τον περίβολο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να περάσουν τη μάνικα μέσα από τα σίδερα.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό της κατάσβεσης.

«Η φωτιά πάει προς Συντερίνα» – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις τόνισε ο κ. Σταύρος Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος Σαρωνικού: μιλώντας στο Open το βράδυ 8/8.

Δεκάδες απεγκλωβισμοί και εκκενώσεις

Οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε απεγκλωβισμούς δεκάδων πολιτών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεκάδες σπίτια έχουν καεί ή υποστεί ζημιές, ενώ ανυπολόγιστη είναι η καταστροφη στο φυσικό περιβάλλον μιας τεράστιας έκτασης, από το Τογάνι Κερατέας, όπου ξεκίνησε, έως τις παρυφές της Αναβύσσου, που κατευθύνεται το πύρινο μέτωπο, ενώ ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το 112 ήχησε περισσότερες από δέκα φορές καλώντας κατοίκους περιοχών που κινδύνευαν να κατευθύνουν προς ασφαλές σημείο. Ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάτοικοι των περιοχών αρνούνταν να συμμορφωθούν με αποτέλεσμα οι Αρχές να παρεμβαίνουν για τον απεγκλωβισμό τους. Επίσης, χρειάστηκε να εκκενωθεί γηροκομείο που κινδύνευε και να μεταφερθούν με ασφάλεια 35 άτομα.

Οι περιοχές που εκκενώθηκαν είναι:

Δροσιά

Χάρβαλο

Μαλιαστέκα, Αγίασμα

Δημολάκι

Συντερίνα

ΑΤΕ

Παλαιά Φώκαια

Λεχρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά

Θυμάρι

Φέριζα, Όλυμπος

Τιτάνιες οι προσπάθειες από αέρος μέχρι να πέσει η νύχτα

Παρά τις ριπές των ανέμων που έφτασαν τα 7 μποφόρ οι πιλότοι έκαναν κυριολεκτικά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σωθούν ζωές και περιουσίες όπως μαρτυρούν τα βίντεο και οι φωτογραφίες από τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

Σε ετοιμότητα σκάφη του Λιμενικού και ΕΚΑΒ

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Την ίδια ώρα, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

«Eπικίνδυνοι οι άνεμοι»

Ο πυρομετεωρολόγος Θόδωρος Γιάνναρος μίλησε στο OPEN για τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη νοτιοανατολική Αττική.

Από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ ευνοϊκές ούτως ώστε να μπορέσει η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα να εξαπλωθεί με αυτό τον ρυθμό και να δημιουργήσει τα μέτωπα που έχει δημιουργήσει. Ο άνεμος την καθοδήγησε, ο άνεμος παίζει τον κύριο ρόλο στο πώς εξαπλώνεται και με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούσαν τη σημερινή ημέρα, δεν προκαλεί έκπληξη εντός εισαγωγικών η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά. Το δυστύχημα είναι ότι μέσα στη νύχτα περιμένουμε μία πολύ μικρή εξασθένηση, ωστόσο μιλάμε για ανέμους που θα πέσουν στα 4-5 μποφόρ, που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ επικίνδυνοι άνεμοι.

Έρευνα της ΔΑΕΕ για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ερευνάται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από στύλο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα.

Το σημείο της αρχικής εστίας εντοπίστηκε και εξετάζεται από κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από τη φωτιά στην Αττική

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ΕΔΩ.

Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη: Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο – Τρεις εστίες έκαιγαν ταυτόχρονα

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Δυσκολη νύχτα – 112 για εκκενώσεις – Καίγεται η Ηρακλεία, κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους (Videos)

Αττική: Πού μπορούν να μείνουν προσωρινά οι πληγέντες – Αίτηση για καταλύματα επείγουσας ανάγκης