search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 23:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 22:26

Αττική: Πού μπορούν να μείνουν προσωρινά οι πληγέντες – Αίτηση για καταλύματα επείγουσας ανάγκης

08.08.2025 22:26
fwtia_keratea3
Eurokinissi

Αίτηση για προσωρινή διαμονή λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην Ανατολική Αττική μπορούν να κάνουν οι πληγέντες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης καθώς άνοιξε ήδη ειδική πλατφόρμα.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την φωτιά της 8ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Δυσκολη νύχτα – Απειλεί τέσσερα χωριά – Νέα 112 για εκκενώσεις – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σοβαρή βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος – Σπεύδει βοήθεια για 159 επιβάτες

Μαύρισε ο ουρανός της Αττικής από τους καπνούς της φωτιάς στην… Τουρκία – Τα μελτέμια τους έφεραν στην πόρτα μας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lovell
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Αμερικανός αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 13 

holms pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρισόν Χολμς: «Ήρθα για να κερδίσω και να πάρουμε το 8ο»

lodigin
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Τέλος» κι επίσημα ο Λοντίγκιν, που «κλείνει» στον Λεβαδειακό

fwtia_hleia1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Δυσκολη νύχτα – 112 για εκκενώσεις – Καίγεται η Ηρακλεία, κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους (Videos)

fwtia_keratea_nuxta
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Καίγονται σπίτια, – Προς Θυμάρι, Τριανταφυλλιά και Παλαιά Φώκαια οι φλόγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 23:29
lovell
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Αμερικανός αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 13 

holms pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρισόν Χολμς: «Ήρθα για να κερδίσω και να πάρουμε το 8ο»

lodigin
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Τέλος» κι επίσημα ο Λοντίγκιν, που «κλείνει» στον Λεβαδειακό

1 / 3