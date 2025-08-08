Μαύρισε ο ουρανός της Αττικής από τους καπνούς της φωτιάς στην… Τουρκία – Τα μελτέμια τους έφεραν στην πόρτα μας

Μέχρι την Άνδρο και τα νότια τμήματα του νομού Αττικής «ταξίδεψαν» οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Δαρδανέλλια στην Τουρκία, με τη βοήθεια των ανέμων που πνέουν σε όλη τη χώρα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε χάρτη με την πορεία των καπνών, των μεν από την Τουρκία στην Άνδρο και την Αττική, των δε της Αττικής στα Κύθηρα.

Επίσης, οι εικόνες από τις κάμερες του Meteo, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου, είναι αποκαλυπτικές.

Πεντέλη

Πετρούπολη

Βριλήσσια

Βύρωνας

Νωρίτερα, ανάλογη εικόνα είχε παρουσιάσει και ο Κώστας Λαγουβάρδος, που έδειχνε τους καπνούς από τη φωτιά στην Ανατολική Αττική να έχουν φτάσει στα Αντικύθηρα.

