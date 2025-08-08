Στα Αντικύθηρα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα, που μαίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής και είχε και ένα θύμα ήδη, έναν ηλικιωμένο νεκρό στο Τογάνι Κερατέας.

Όπως ανέφερε και σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος οι καπνοί από τη φωτιά στην Κερατέα έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα, ενώ και οι καπνοί από τη μεγάλη φωτιά στα Δαρδανέλλια έφτασαν στη Σκύρο, λόγω των μελτεμιών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Λαγουβάρδου

« Ο δρόμος του καπνού… ο δρόμος του μελτεμιού… Απόγευμα Παρασκευής 08 Αυγούστου…οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία φθάνουν στη Σκύρο και της Κερατέας στα Αντικύθηρα…»

