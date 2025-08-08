Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikΤoker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις Aρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έναν νεαρό, αρκετά γνωστό στον χώρο των social media, καθώς το κανάλι που διατηρεί στο TikTok έχει περίπου 300.000 ακολούθους.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Ο πρώην αστυνομικός έχει βρεθεί στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η δέσμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί «ξεπλύματος» χρήματος.

Ο αρχιφύλακας εν αποστρατεία, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών όχι μόνο λόγω της ποσότητας της κοκαΐνης, αλλά και λόγω των ενδείξεων ότι ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εν λόγω δραστηριότητα. Σύμφωνα με την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά αυτά «αναμείχθηκαν» με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία και ενσωματώθηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής, Χαραλαμπος Βουρλιωτης, υπέγραψε διαταγή προσωρινής δέσμευσης κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό. Η εντολή αφορά τόσο ατομικούς όσο και κοινούς λογαριασμούς, με οποιαδήποτε μορφή δικαιώματος ή πληρεξουσιότητας. Εξαίρεση γίνεται μόνο για ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς ή συντάξεις.

Η δέσμευση θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από τις 6 Αυγούστου 2025, με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα τυχόν προϊόντα ή υπόλοιπα που τηρούνται στο όνομα του κατηγορούμενου.

