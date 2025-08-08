Σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός σε περιοχές της Αττικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός μεγέθους 3.9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Παρασκευής, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε μέρος της Αττικής.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3.9 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να βρίσκεται 14 χλμ ΒΔ του Αλιβερίου.
