Σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός σε περιοχές της Αττικής

Σεισμός μεγέθους 3.9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια το βράδυ της Παρασκευής, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε μέρος της Αττικής.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3.9 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να βρίσκεται 14 χλμ ΒΔ του Αλιβερίου.

Διαβάστε επίσης:

Προς εκτέλεση τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων

Μαίνεται η φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: 112 για εκκένωση – Απεγκλωβίστηκε εγκαυματίας, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Φωτιά στην Κερατέα: Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι – Εντοπίστηκε η σορός του