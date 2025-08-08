Σοβαρή βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος – Σπεύδει βοήθεια για 159 επιβάτες

Μηχανική βλάβη παρουσίασαν οι δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Πανόραμα», σε απόσταση 1,7 ναυτικών μιλίων νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο, ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό. Το «Πανόραμα» συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Μαύρισε ο ουρανός της Αττικής από τους καπνούς της φωτιάς στην… Τουρκία – Τα μελτέμια τους έφεραν στην πόρτα μας

Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Άνδρας επιχείρησε να αρπάξει πυροσβεστικό για να σβήσει τη φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία – Κρατείται στο ΑΤ Πύργου