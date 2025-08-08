search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.08.2025

Σοβαρή βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος – Σπεύδει βοήθεια για 159 επιβάτες

08.08.2025 22:01
limeniko

Μηχανική βλάβη παρουσίασαν οι δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Πανόραμα», σε απόσταση 1,7 ναυτικών μιλίων νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο, ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό. Το «Πανόραμα» συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

