Φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη: Τρεις εστίες έκαιγαν ταυτόχρονα – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο με τρεις ταυτόχρονες εστίες στην Πολυτεχνειούπολη αλλά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Σχεδόν 10 μέρες μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στου Ζωγράφου και μάλιστα μέσα από παράνομα μελίσσια, το βράδυ της Παρασκευής (8/8) ξέσπασε ξανά πυρκαγιά στην Πολυτεχνειούπολη σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN.

Ωστόσο, η επιχείρηση των 18 Πυροσβεστών με 6 οχήματα ήταν άμεση και πολύ γρήγορα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ξερά χόρτα σε υπαίθριο χώρο, χωρίς να επιτρέψουν να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τι ζητούν οι φοιτητές με νεότερη ανακοίνωσή τους:

Η φωτιά σύμφωνα με ανακοίνωση των εκλεγμένων με την ΠΚΣ στους Φοιτητικούς Συλλόγους του ΕΜΠ που για ακόμα μια φορά συνέβαλαν στην κατάσβεση, ξέσπασε κάτω από τα κτήρια των Πολιτικών Μηχανικών.

Είναι η τρίτη πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε πανεπιστημιακό χώρο της Αθήνας μέσα σε ένα δεκαήμερο λίγο μετά από αυτήν ξανά στην Πολυτεχνειούπολη αλλά και στην Φοιτητική Εστία Αθηνών.

Όπως καταγράφεται στην ανακοίνωση «3 πυρκαγιές σε 10 μέρες μέσα στην καρδιά του αστικού ιστού της πρωτεύουσας της χώρας! Η κυβέρνηση είναι σοβαρά εκτεθειμένη. Ειδικά οι φωτιές στην Πολυτεχνειούπολη σε έναν χώρο που συγκεντρώνει πλήθος κτηρίων και εργαστηρίων που αποθηκεύονται επικίνδυνα υλικά και καθημερινά βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, ερευνητές και φοιτητές, φανερώνουν την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους να προστατέψει τον λαό και την νεολαία.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο! Εδώ και μήνες προειδοποιούμε και καταγγέλλουμε πως δεν έχουν γίνει οι κατάλληλοι αντιπυρικοί έλεγχοι και πως δεν υπάρχει καν ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας στα περισσότερα πανεπιστήμια της Αθήνας! Μάλιστα στην Πολυτεχνειούπολη με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Ιδρύματος:

δεν έχει εξοπλιστεί το ίδρυμα με κατάλληλο υλικό πυρόσβεσης με αποτέλεσμα οι φύλακες του ιδρύματος που προσπάθησαν να συνδέσουν τις μάνικες με τους κρουνούς να μην μπορούν, καθώς δεν ήταν συμβατά. Δεν υπήρχε καν σχέδιο ή υπεύθυνος για την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή της φωτιάς. Αφήνονται κλειστές πόρτες και πύλες στην Πολυτεχνειούπολη, δήθεν για την ασφάλεια, που εν τέλει εμπόδισαν την απρόσκοπτη είσοδο των πυροσβεστικών δυνάμεων στον χώρο.

πρόσφατα τοποθετήθηκαν εντός του ΕΜΠ θερμικές κάμερες δήθεν για την πυροπροστασία, που πολύ γρήγορα αποδείχθηκαν άχρηστες για να μας προστατέψουν. Αποκαλύπτεται ότι η βασική τους χρησιμότητα είναι για να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν τους αγώνες μας.

διατηρούνται κτίσματα γεμάτα με εύφλεκτα υλικά διάσπαρτα και μέσα στο δάσος της Πολυτεχνειούπολης. Όπως και κομμένα δέντρα και κλαδιά μέσα στις εστίες.

Η πολιτική τους είναι εμπρηστική, αυτή είναι που μας καίει. Το κράτος, από την κυβέρνηση έως και την πρυτανεία του ΕΜΠ όλο αυτό το διάστημα αντί να βάλει προτεραιότητα τις ζωές και της σπουδές μας, βαράει όλα τα σφυριά για την καλύτερη διασύνδεση του Πολυτεχνείου με επιχειρήσεις, πόσο μάλλον πολεμικών σκοπών.

Απαιτούμε:

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια μέσα στο Πολυτεχνείο.

Την απομάκρυνση όλων των «παρατημένων» εύφλεκτων υλικών και των κομμένων δέντρων με ευθύνη του Πολυτεχνείου και της Περιφέρειας.

Την εκπόνηση και την ενημέρωση προς όλους τους εργαζόμενους, φοιτητές, οικότροφους για το σχέδιο πρόληψης, συγκέντρωσης και εκκένωσης.».