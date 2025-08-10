Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Νωρίτερα είχαν σταλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή δύο μηνύμα από το 112. ‘Ενα για ετοιμότητα και ένα για εκκένωση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

