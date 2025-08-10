Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής.
Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.
Νωρίτερα είχαν σταλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή δύο μηνύμα από το 112. ‘Ενα για ετοιμότητα και ένα για εκκένωση.
Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
