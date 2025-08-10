search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 14:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 14:17

Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

10.08.2025 14:17
fwtia_rodopoli

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης -οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν- κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Νωρίτερα είχαν σταλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή δύο μηνύμα από το 112. ‘Ενα για ετοιμότητα και ένα για εκκένωση.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τη Δευτέρα, σε Αττική και ακόμη 6 περιφέρειες

Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι, με εντολή εισαγγελέα, οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Στον «κλίβανο» για 4 μέρες η χώρα – Το επικίνδυνο «κοκτέιλ» καύσωνα και ισχυρών ανέμων που προκαλεί ανησυχία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Νέα αυτοκτονία στην Κρήτη: Πατέρας κρεμάστηκε - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου στο Πανόραμα

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Η φωτιά έκαψε 2.380 στρέμματα δάσους – Κάηκαν συνολικά 7.950 στρέμματα

fwtia_rodopoli
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

lena-samara
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση της παιδικής της φίλης, Λίλιαν Βιλδιρίδη

evoia_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τη Δευτέρα, σε Αττική και ακόμη 6 περιφέρειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 14:31
Νέα αυτοκτονία στην Κρήτη: Πατέρας κρεμάστηκε - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου στο Πανόραμα

fwtia_ileia
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Η φωτιά έκαψε 2.380 στρέμματα δάσους – Κάηκαν συνολικά 7.950 στρέμματα

fwtia_rodopoli
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

1 / 3