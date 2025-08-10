Στον «κλίβανο» για 4 μέρες η χώρα – Το επικίνδυνο «κοκτέιλ» καύσωνα και ισχυρών ανέμων που προκαλεί ανησυχία

Τετραήμερο έντονης ζέστης έρχεται σε όλη την Ελλάδα με τους θυελλώδεις ανέμους να παραμένουν δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από σήμερα Κυριακή έως και την Τετάρτη ο υδράργυρος θα χτυπήσει 40αρια ενώ οι συνθήκες τύπου “Hot–Dry–Windy” (ζεστός-ξηρός-ανεμώδης) θα διατηρηθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε υψηλά ή και ακραία επίπεδα.

Σύμφωνα με την ομάδα FLAME, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και την ανατολική/νότια ηπειρωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει και η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ξηρή, γεγονός που αυξάνει την ευφλεκτότητα των δασικών υλικών.

Ως αποτέλεσμα, η δυσκολία ελέγχου πιθανών πυρκαγιών θα είναι υψηλή στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σε μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας θα είναι πολύ υψηλή έως ακραία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας FLAME:

Μέχρι την Τετάρτη 13 Αυγούστου θα συνεχίσει να είναι πολύ υψηλός έως και ακραίος ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος.

Ο καιρός τύπου Hot–Dry–Windy θα συνεχιστεί και το τετραήμερο από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη.

Οι συνθήκες θα είναι δύσκολες καθώς θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5–6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Επιπλέον, θα υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας με αποτέλεσμα την αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων.

Με βάση την εκτίμηση της ομάδας FLAME θα υπάρχει υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με το meteo, η πρόγνωση καιρού για την Κυριακή (10/8) αναφέρει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, θερμοκρασία σε άνοδο και σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

Για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 36 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες

Εφιαλτική πρόβλεψη καιρού για μερικές περιοχές, κάνει μέσω ανάρτησης του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελισίου σε δυτική και βόρεια Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα, την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

Η ανάρτηση του:

«Γεια σας!

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Το Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά. Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!».

