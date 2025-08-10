Σοκ στην Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.
Σύμφωνα με το proininews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.
Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα Ελευθερούπολης σπουδαία παρουσία, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.
