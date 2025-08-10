Σοκ στην Καβάλα: Νεκρός σε τροχαίο ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο χωριό Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα, έχασε σε ηλικία 73 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος.

Σύμφωνα με το proininews.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η 59χρονη οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος κατέληξε.

Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα Ελευθερούπολης σπουδαία παρουσία, ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.

