Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, στις 5:30 τα ξημερώματα, στην πόλη της Ρόδου.
Νεκρός είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
