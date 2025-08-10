Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, στις 5:30 τα ξημερώματα, στην πόλη της Ρόδου.

Νεκρός είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

