ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 12:49
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 12:14

Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

10.08.2025 12:14
EKAV

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, στις 5:30 τα ξημερώματα, στην πόλη της Ρόδου.

Νεκρός είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

limeniko_2107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας

iapones
ΚΟΣΜΟΣ

Τόκιο: Νεκροί δύο 28χρονοι πυγμάχοι στην ίδια διοργάνωση

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι της Σαμαριάς: Κρίσιμη η κατάσταση του 55χρονου μελισσοκόμου

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 41χρονο μοτοσικλετιστή – Καρφώθηκε σε μεταλλικό κάδο

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 12:49
