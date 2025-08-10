Πρέβεζα: Σκάφος με 11 επιβαίνοντες προσάραξε στην Καστροσυκιά

Σκάφος, ελληνικής σημαίας, προσάραξε σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή Καστροσυκιά Πρέβεζας.

Στο σκάφος επέβαιναν 11 άτομα, δέκα Ιταλοί και ένας Έλληνας, από τους οποίους δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο βρίσκεται ένα πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, ενώ μεταβαίνει και δύτης.

Σημειώνεται ότι τοπικά έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Διαβάστε επίσης:

Σε εξέλιξη φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα «112» για ετοιμότητα

Φοιτητική στέγη: «Έκρηξη» ενοικίων σε 6 μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις – Οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο και Κομοτηνή και τα «all inclusive»

Καιρός: Με 40αρια και ισχυρούς ανέμους κλείνει το Σ/Κ – «Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια για φωτιές