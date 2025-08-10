Καιρός: Με 40αρια και ισχυρούς ανέμους κλείνει το Σ/Κ – «Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια για φωτιές

Την Κυριακή ο καιρός γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς οι θερμοκρασίες θα «χτυπήσουν» 40αρια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις, έως 8 μποφόρ. Οι αρμόδιες αρχές έχουν σημάνει «κόκκινο» συναγερμό για τις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από το πρωί της Κυριακής, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι, καθώς το μελτέμι θα διατηρήσει την έντασή του στο Αιγαίο και πάλι στα 7, τοπικά ακόμα και στα 8 μποφόρ, γεγονός που βάζει αρκετές περιοχές της Ελλάδας σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οσο για τη συνέχεια και τα επόμενα 24ωρα, από τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα διατηρθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ.

Παράλληλα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, φαίνεται πως από την Κυριακή και για αρκετές ημέρες, η δυτική -κυρίως- Ελλάδα, θα φλερτάρει με 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Πρέβεζα: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά – Μετράει τις πληγές της η νοτιοανατολική Αττική