10.08.2025 06:34

Καιρός: Με 40αρια και ισχυρούς ανέμους κλείνει το Σ/Κ – «Κόκκινος» συναγερμός σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια για φωτιές

10.08.2025 06:34
fotia_new_123

Την Κυριακή ο καιρός γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς οι θερμοκρασίες θα «χτυπήσουν» 40αρια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις, έως 8 μποφόρ. Οι αρμόδιες αρχές έχουν σημάνει «κόκκινο» συναγερμό για τις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από το πρωί της Κυριακής, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι, καθώς το μελτέμι θα διατηρήσει την έντασή του στο Αιγαίο και πάλι στα 7, τοπικά ακόμα και στα 8 μποφόρ, γεγονός που βάζει αρκετές περιοχές της Ελλάδας σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οσο για τη συνέχεια και τα επόμενα 24ωρα, από τη Δευτέρα, οι άνεμοι θα διατηρθούν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ.

Παράλληλα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, φαίνεται πως από την Κυριακή και για αρκετές ημέρες, η δυτική -κυρίως- Ελλάδα, θα φλερτάρει με 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε τοπικό επίπεδο.

delfoi1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» – Τρεις τελευταίες συναυλίες στη Δωρίδα

fwtia_keratea_nuxta
ΕΛΛΑΔΑ

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

diadilosi tel aviv 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

