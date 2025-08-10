Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

Πολύ μεγάλη είναι η καταστροφή από τη χθεσινή φωτιά στην Κερατέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, οι καμένες εκτάσεις ανέρχονται σε 15.808 στρέμματα.

Στην παρακάτω φωτογραφία, η καμένη έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν λίγο καιρό στο Θυμάρι.

