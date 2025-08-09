search
09.08.2025 20:48

Κερατέα: Συλλήψεις 2 υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος

«Κρανίου τόπος» η Κερατέα μετά τη χθεσινή καταστροφική φωτιά, με τις Αρχές να προχωρούν, μεταξύ άλλων, σε δύο συλλήψεις την ώρα που αναζητούν ένα ακόμη άτομο για το χθεσινό «πύρινο μέτωπο».

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

preveza fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά – Μετράει τις πληγές της η νοτιοανατολική Αττική

ethniki basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ»: Διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ στο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ – Παίρνει διαρκώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

tsikinio1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Φιλική νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με γκολάρα Τσικίνιο

1 / 3