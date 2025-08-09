Κερατέα: Συλλήψεις 2 υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος

«Κρανίου τόπος» η Κερατέα μετά τη χθεσινή καταστροφική φωτιά, με τις Αρχές να προχωρούν, μεταξύ άλλων, σε δύο συλλήψεις την ώρα που αναζητούν ένα ακόμη άτομο για το χθεσινό «πύρινο μέτωπο».

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο ΣΚΑΪ, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Φωτιά στα Μέγαρα: Συνελήφθη 41χρονος για εμπρησμό