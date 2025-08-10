Σε εξέλιξη φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα «112» για ετοιμότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Φωτιά ξέσπασε, το πρωί της Κυριακής, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη στη Ροδόπη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.
Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.


