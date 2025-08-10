Σε εξέλιξη φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα «112» για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε, το πρωί της Κυριακής, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη στη Ροδόπη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Μάλιστα, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 10, 2025

