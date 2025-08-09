Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό το βράδυ της Παρασκευής στη Βραζιλία.
Όπως φαίνεται σε βίντεο μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο, το λεωφορείο έπιασε φωτιά.
Από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση – ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού – οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.
Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο BR-163 στον οποίο μόνο το 2024 καταγράφηκαν 1.304 τροχαία, 65 εξ αυτών θανατηφόρα. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι.
Διαβάστε επίσης:
Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα στο αυτοκίνητο και έπεσαν από γκρεμό 400 μέτρων
Ουκρανία: Σε σοκ μετά την απόφαση Τραμπ να συναντηθεί με Πούτιν για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία
Άγριο «κράξιμο» στην UEFA για τον τρόπο που παρουσίασε τον θάνατο του «Πελέ της Παλαιστίνης» – Σκοτώθηκε ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.