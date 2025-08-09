Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα σε αυτοκίνητο και έπεσε από γκρεμό 400 μέτρων

Μια 42χρονη γυναίκα και ο 26χρονος σύντροφός της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου 400 μέτρων, ενώ βρίσκονταν σταθμευμένοι σε υπερυψωμένο σημείο που χρησιμοποιείται ως ράμπα απογείωσης αιωροπτεριστών, στη Βεντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε, στη νοτιοανατολική Βραζιλία.

Το χρονικό

Η Αντριάνα Ματσάδο Ριμπέιρο και ο Μαρκόνε ντα Σίλβα Καρντόσο είχαν βρεθεί εκεί το βράδυ της Κυριακής, μετά από πάρτι. Αφού μετέφεραν στο σπίτι τον αδερφό του Μαρκόνε και τη φίλη του, αποφάσισαν να περάσουν λίγη ώρα μόνοι τους όταν και φέρονται να συνευρέθηκαν σεξουαλικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κινήσεις τους μέσα στο σταθμευμένο όχημα πιθανόν προκάλεσαν την απώλεια ισορροπίας και την πτώση.

Η πτώση εκτιμάται ότι συνέβη γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Κατά τα πρώτα 100 μέτρα της πτώσης, πριν το αυτοκίνητο χτυπήσει στο έδαφος, οι δύο επιβάτες εκτιμάται ότι εκτινάχθηκαν από το όχημα, πιθανόν όταν αυτό προσέκρουσε σε βράχο. Το αυτοκίνητο συνέχισε να κατρακυλά για ακόμη 300 μέτρα, μέχρι που ακινητοποιήθηκε εντελώς διαλυμένο.

Οι σοροί του ζευγαριού βρέθηκαν γυμνοί, σε μικρή απόσταση από τα συντρίμμια. Ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός Αλμπέρτο Ρόκε Πέρες, δήλωσε ότι δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. «Δεν υπήρχαν σημάδια βίας στον χώρο ή στα σώματα, ενώ το χειρόφρενο του οχήματος ήταν τραβηγμένο», ανέφερε.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε περίπου στις 7 το πρωί από επιστάτη που καθάριζε το ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο κατέληξε. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μεταξύ 1:30 και 2:00 π.μ., αλλά λόγω του σκοταδιού και της πυκνής βλάστησης δεν μπόρεσαν να δουν τι είχε συμβεί.

Η σορός του Μαρκόνε εντοπίστηκε στη βάση του γκρεμού, ενώ για την ανάσυρση της Αντριάνα οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κινηθούν σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος.

Το ζευγάρι είχε σχέση για περίπου έξι μήνες, με συγγενείς και φίλους να περιγράφουν τη σχέση τους ως καλή και χωρίς περιστατικά βίας. Ο Μαρκόνε, καταγόμενος από το Μπέλο Οριζόντε, ζούσε τους τελευταίους μήνες στη Βεντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε και εργαζόταν ως χειριστής μηχανημάτων. Η Αντριάνα ήταν ντόπια και για 16 χρόνια δούλευε στον φούρνο της μητέρας της. Από προηγούμενη σχέση είχε έναν γιο και μια κόρη.

