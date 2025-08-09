Ουκρανία: Σε σοκ μετά την απόφαση Τραμπ να συναντηθεί με Πούτιν για παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία

Μετά το πρώτο σοκ από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί στις 15 Αυγούστου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα προκειμένου να συζητήσει μαζί του για την παραχώρηση ουκρανικών γαιών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσπαθεί να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους προκειμένου να δώσει από κοινού με αυτούς μια απάντηση.

Μια πρώτη απάντηση έδωσε ο ίδιος νωρίτερα σήμερα στο βίντεο-μήνυμά του λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει γη. «Οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή» είπε ο Ζελένσκι αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στο θέμα του ουκρανικού συντάγματος. Το σύνταγμα και γενικότερα η νομοθεσία της Ουκρανίας δεν προβλέπει μια τέτοια διαδικασία.

Υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες για το τι ακριβώς ζητάει ο Τραμπ από κοινού με τον Πούτιν. Ανταλλαγή εδαφών περιφερειών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ (τα τμήματα που ελέγχουν οι Ουκρανοί) με άλλες -επίσης ουκρανικές γαίες- που ελέγχουν οι Ρώσοι σε περιοχές της Χερσώνας και του Ζαπορίζιε.

Ωστόσο άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν ζητάει την αποχώρηση των Ουκρανών και από τις τέσσερις προαναφερόμενες περιφέρειες, τις οποίες ο ίδιος αυτοβούλως ενέταξε στη Ρωσία αλλάζοντας το σύνταγμα της χώρας του. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε δεν πρόκειται για καμία υποχώρηση του Πούτιν αλλά για τις απαιτήσεις που είχε διατυπώσει ήδη από το 2022.

Ακόμα ωστόσο και να ισχύει το πρώτο ενδεχόμενο, δηλαδή της «ανταλλαγής» περιοχών στο Ντονμπάς (Ντόνετσκ, Λουχάνσκ) με άλλες ουκρανικές περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι, αυτό θεωρείται από τους Ουκρανούς εξαιρετικά επικίνδυνο και για στρατηγικούς λόγους. Σε αυτές τις περιοχές -έξω από το Κραματόρσκ και το Σλάβιανσκ- υπάρχουν πολύ σημαντικά οχυρωματικά έργα, που φτιάχνονταν για σχεδόν 10 χρόνια. Σε περίπτωση απώλειάς τους οι Ρώσοι αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση που συνεχίσουν τις επιθετικές τους ενέργειες με στόχο άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

