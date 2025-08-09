search
09.08.2025 15:22

Ουκρανία: Συνομιλία Ζελένσκι με Στάρμερ – Ανησυχία για τα σχέδια της Ρωσίας

09.08.2025 15:22
starmer-zelensky-xeirapsia

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε σήμερα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας ότι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για τον κίνδυνο από το σχέδιο της Ρωσίας «για τον περιορισμό των πάντων στη συζήτηση για το αδύνατο».

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία σειρά τηλεφωνημάτων κατά τις προηγούμενες ημέρες με τους συμμάχους του Κιέβου.

Τα τηλεφωνήματα αυτά έγιναν μετά από την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα και την ανακοίνωση μιας προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου.

