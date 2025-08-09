Νέα Υόρκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες από τα πυρά του 17χρονου δράστη

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Πλατεία Τάιμς της Νέας Υόρκης, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το αμεριανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος (Video)

«Εδώ θα πεθάνουμε»: Kάτοικοι της Γάζας αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός ξεκινά επιχείρηση κατάληψης

Ατλάντα: 33χρονος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία των CDC – Πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού