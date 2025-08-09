search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 15:25
ΚΟΣΜΟΣ

09.08.2025 14:41

Νέα Υόρκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες από τα πυρά του 17χρονου δράστη

nea yorki pyrovolismoi

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Πλατεία Τάιμς της Νέας Υόρκης, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το αμεριανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

