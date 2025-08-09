Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος (Video)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Times Square της Νέας Υόρκης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το AP, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αστυνομικές αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα σχολιασμού.

