09.08.2025
09.08.2025

Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος (Video)

ΗΠΑ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τα 1969 η ανεργία - Media

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Times Square της Νέας Υόρκης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το AP, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αστυνομικές αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα σχολιασμού.

