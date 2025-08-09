Νέα Υόρκη: 3 τραυματίες από πυροβολισμούς στην Times Square – Συνελήφθη ένας ύποπτος (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην Times Square της Νέας Υόρκης, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο την Αστυνομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (NYPD).
Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.
Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με το AP, χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι αστυνομικές αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα σχολιασμού.
Διαβάστε επίσης:
«Εδώ θα πεθάνουμε»: Kάτοικοι της Γάζας αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, ενώ ο ισραηλινός στρατός ξεκινά επιχείρηση κατάληψης
Ατλάντα: 33χρονος σκότωσε αστυνομικό κοντά στα κεντρικά γραφεία των CDC – Πίστευε ότι η ασθένειά του είχε προκληθεί από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού
Αποκάλυψη WSJ: Ο Πούτιν ζήτησε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία – «Η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη γη στους κατακτητές» διαμηνύει ο Ζελένσκι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.