Αποκάλυψη WSJ: Ο Πούτιν ζήτησε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία – «Η Ουκρανία δεν θα παραδώσει ποτέ τη γη στους κατακτητές» διαμηνύει ο Ζελένσκι

Στην Αλάσκα, αναμένεται να κριθεί το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται, επειδή πρέπει να ετοιμαστεί να υπογράψει κάτι», διαμήνυσε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε ανάκτηση κάποιων εδαφών και να γίνουν κάποιες ανταλλαγές. Έκανε λόγο για ορισμένες ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο», είπε.

Αποκάλυψη WSJ: Ο Πούτιν ζήτησε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Κριμαία

Στο μεταξύ, μερική υποχώρηση από τις αρχικές του διεκδικήσεις επί της Ουκρανίας φαίνεται να έφερε στο τραπέζι ο ρώσος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο βασικός όρος για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και τη διατήρηση του ελέγχου του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Ο Πούτιν μετέφερε την πρότασή του στον Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Μόσχα την περασμένη Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η πρόταση -αν υπάρξει συμφωνία – θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (πιθανόν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ζελένσκι: Δεν θα δώσουμε εδάφη στον κατακτητή

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε τη σταθερή θέση του Κιέβου, ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Φυσικά, δεν θα δώσουμε στη Ρωσία βραβεία για όσα έχει κάνει. Ο ουκρανικός λαός αξίζει ειρήνη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της εδαφικής ακεραιότητας ρυθμίζεται ήδη από το Σύνταγμα της χώρας.

«Κανείς δεν θα παρεκκλίνει από αυτό – και κανείς δεν θα μπορέσει. Οι Ουκρανοί δεν θα χαρίσουν τη γη τους στον κατακτητή», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «πραγματικές αποφάσεις» που μπορούν να οδηγήσουν σε ειρήνη, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται ερήμην της χώρας του είναι «απόφαση εναντίον της ειρήνης». «Δεν θα πετύχουν τίποτα. Αυτές είναι αποφάσεις νεκρές από τη γέννησή τους, ανεφάρμοστες αποφάσεις», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Διεθνής κατακραυγή για το σχέδιο Νετανιάχου ο οποίος δηλώνει πως δεν θέλει να καταλάβει τη πόλη της Γάζας, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς – Έτοιμος να εισβάλει ο ισραηλινός στρατός

Πέθανε ο Αμερικανός αστροναύτης Τζιμ Λόβελ, o κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 13

Γάζα: Η τραγική μοίρα των απελπισμένων – Καταρρέει μπαλκόνι όταν δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν πακέτο βοήθειας (Video)