ΚΟΣΜΟΣ

08.08.2025 21:31

Γάζα: Η τραγική μοίρα των απελπισμένων – Καταρρέει μπαλκόνι όταν δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να φτάσουν πακέτο βοήθειας (Video)

08.08.2025 21:31
gaza peina balkoni 8876- new

Τον τρόμο βίωσαν δεκάδες πεινασμένοι Παλαιστίνιοι όταν στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν  ένα πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που βρισκόταν σε μπαλκόνι, αυτό κατέρρευσε.

Το τρομακτικό περιστατικό συνέβη όταν ένα πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είχε αφεθεί με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος, κόλλησε στην οροφή ενός κτιρίου και ακινητοποιήθηκε πάνω από ένα μπαλκόνι — το σημείο αυτό εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έσπευσαν στο σημείο, με δεκάδες να συγκεντρώνονται κάτω από το μπαλκόνι και αρκετούς να ανεβαίνουν πάνω του, προσπαθώντας απεγνωσμένα να φτάσουν στα κουτιά της βοήθειας. Καθώς το βάρος αυξανόταν, το μπαλκόνι έγειρε και τελικά κατέρρευσε πάνω σε όσους βρίσκονταν από κάτω.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών.

Συνεχείς οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας

H Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποίησε για τους «αυξημένους κινδύνους» τραυματισμών και θανάτων μεταξύ των αμάχων από τα φορτία βοήθειας που ρίχνονται από αέρος στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Σήμερα, ο Καράμ αλ Καχλούτ, ηλικίας 19 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μιας κούτας με βοήθεια στον δρόμο Αλ-Τζαλάα, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Αυτές οι ρίψεις από αέρος ενέχουν πολύ αυξημένους κινδύνους για τη ζωή των αμάχων. Καταγράφονται καθημερινά τραυματισμοί και θάνατοι που προκαλούνται από την πτώση βαρέων δεμάτων στο κεφάλι ανθρώπων στις πυκνοκατοικημένες ζώνες», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Επιπλέον,… ο συνωστισμός εκατοντάδων ανθρώπων στους χώρους της ρίψης της βοήθειας οδηγούν συχνά σε τραυματισμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις σε θανάτους, που οφείλονται σε ποδοπατήματα ή σε πτώσεις», συμπλήρωσε ο Μπασάλ, ο οποίος «προτρέπει τους διεθνείς δωρητές και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να υιοθετήσουν ασφαλείς και οργανωμένες μεθόδους για τη διανομή της βοήθειας, μέσω χερσαίων περασμάτων και με έναν συντονισμό επί εδάφους».

Έπειτα από 22 μήνες ενός καταστροφικού πολέμου, που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από τη Γάζα, ο μικρός παλαιστινιακός θύλακας απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ και εξαρτάται πλήρως από την ανθρωπιστική βοήθεια, που διανέμεται σε ανεπαρκείς ποσότητες, σύμφωνα με τα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, σε ένα δελτίο Τύπου, πως η Ιορδανία, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε ρίψεις από αέρος 67 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ζητούν χώρες

NBC: Το παρασκήνιο πίσω από το σχέδιο Νετανιάχου για κατοχή της Γάζας και οι φωνές Τραμπ όταν του είπε ότι η πείνα είναι ψέματα της Χαμάς

Bloomberg: ΗΠΑ και Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία εκεχειρίας που θα εδραιώσει τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

